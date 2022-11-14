У Києво-Печерській Лаврі прокоментували скандал через співи про «матушку-Русь». Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло пояснив, що жінки співали після служби. Повідомляє NNS.

Службу, після якої співали проросійські пісні вів отець Захарія. За словами митрополита, його відсторонено від літургій та звершення молебнів. Водночас намісник Лаври наголосив, що інформація про те, що у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію – це наклеп.

«Виклали в інтернет, що ми в Лаврі ніби-то молимося за Росію. Це є факт неправдивий. Тому що за літургією ми молимося до Бога, молимося за нашу державу, за наше військо, за нашого президента, і поминаємо тільки нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія», сказав митрополит.

Керівник митрополичого хору Архімандрит УПЦ Полікарп (Ліненко) пояснив, що молебень служить один священник, а співають люди, які приходять на богослужіння. Найближчим часом у Києво-Печерській лаврі збереться Духовний собор лаври. На ньому розберуть вищезгаданий скандал й вирішать, кого і як каратимуть.

У Києво-Печерській Лаврі прокоментували скандал через проросійські пісні

Нагадаємо, на 262 день відкритої агресії Росії проти України у Києво-Печерській Лаврі відверто співали проросійські пісні. Ця новина дуже обурила українське суспільство. 13 листопада на цей скандал відреагували в СБУ.

Захисника, який їхав з фронту, відправили в тамбур у потязі Дніпро-Київ через поганий запах