Захисника, який їхав з фронту, відправили в тамбур у потязі Дніпро-Київ через поганий запах

Військового, який їхав з фронту, відправили в тамбур у потязі Дніпро-Київ через поганий запах. Про це повідомили у благодійному фонді «Крила надії», передає NNS. В Укрзалізниці вже відреагували.

11.11.22 один з військовослужбовців, який боронить нашу державу, Якименко Віктор Іванович він служить в військовій частині А7107, їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ, потягом номер 731, взяв квиток на потяг іііііі… замість того щоб приймати вдячність від людей яких боронить… дуже «ввічлива» провідниця /провідник попросила/в його вийти в тамбур і спати там, бо… бо від нього погано пахне, – написали у фонді.

Хочеться запитати в Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia, як вони ставляться до цього? Ми думаємо, ви всі не один раз бачили фото і відео з передової, напевне ж там у всіх п‘ятизіркові окопи з душем, ванною і біде? Війна не пахне фіалками і люксовим парфумом, вона пахне потом, кров‘ю і смертю! Всі військові, які боронять нашу державу роблять все можливе і неможливе, щоб ніхто з нас не знав цього запаху! І це неприпустимо, щоб люди які купили квиток, йшли спати в тамбур, а тим більше ті, які боронять нас з вами! Дуже хочеться почути реакцію Укрзалізниці, а також всіх перевізників які відмовляли нашим захисникам, бо це не перший такий випадок! – додали волонтери.

Вони оприлюднили фото самого військового і його квитка.

За словами доньки військовослужбовця, провіднику на нього поскаржилися два чоловіки, які сиділи поруч в Інтерсіті з Дніпра 11 листопада. Про це пише ТСН.

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Інцидент швидко отримав розголос в мережі та на нього відреагували в “Укрзалізниці”. На офіційній сторінці компанії заявили, що розібрались у ситуації.

“Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у “поганому запаху” і виставили в тамбур вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі”, – повідомили в “Укрзалізниці”.

За словами засновниці фонду «Крила надії» Любові Оліградської, військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Однак у коментарях на сторінці “Укрзалізниці” багато українців залишилися невдоволеними вирішенням конфлікту та вимагають звільнити провідницю.

“Я вважаю, що це не реакція на дану ситуацію, не вирішення даної ситуації, а просто замилювання!”, “Приєднуюсь до тих , хто вимагає звільнити стюарда, вона на це заслуговує. Як же добре обіграли ситуацію, люди вигнали чоловіка в тамбур, а “добрі стюарди” зробили медвежу послугу – дозволили переночувати в тамбурі. Сподіваюсь, що ця людина більше не буде працювати там”, “Вимагаємо звільнити того бортпровідника!”, “Потрібно звільнити цього працівника. І щоб цей працівник привселюдно попросив вибачення в Героя”, – написали в коментарях.

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