Актор «Зоряних війн» Марк Гемілл сповіщатиме українців про повітряну тривогу. А також її завершення., повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Багатьом Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайуокера в серії фільмів «Зоряні війни». У додатку Air Alert знаменитість з голосом лицаря-джедая вимовлятиме «Увага. Повітряна тривога». Він також закликатиме українців не ігнорувати повітряну небезпеку під час чергової атаки росіян

«Пройдіть до найближчого укриття. Не будьте недбалими. Ваша самовпевненість – ваша слабкість», – почують у виконанні актора українці.

Актор «Зоряних війн» сповіщатиме українців про повітряну тривогу

Марк Гемілл також сповіщатиме про завершення повітряної тривоги фразою «Нехай буде з тобою Сила».

“Я захоплююся тим, як Україна продемонструвала таку стійкість у таких жахливих обставинах. Боротьба проти російського вторгнення, яка триває вже другий рік, нагадує мені сагу Зоряні війни про сміливих повстанців, які борються і в кінцевому підсумку перемагають величезну кровожерливу імперію. Казка про добро і зло співзвучна з тим, що відбувається в Україні. Український народ згуртувався і неймовірно героїчно протистоїть злу. Неможливо не надихнутись тим, як вони переживають цю бурю”, розповів актор.

Відзначимо, що Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24 і сприяє збору коштів на допомогу армії України.

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