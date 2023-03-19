«Ви не самі, ми вас підтримуємо»: Люк Еванс звернувся до українців

Зірка фільму «Дракули» Люк Еванс звернувся до українців. Актор записав відеозвернення, яке з’явилося на офіційному Telegram-каналі державної фандрейзингової платформи United24. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Валлійський актор, відомий багатьом за ролями лучника Барда у трилогії Пітера Джексона про гобіта та Влада Дракули у фільмі «Дракула» Люк Еванс звернувся до українців.

Також зірка наголосив, що він всім серцем з Україною і про повномасштабну криваву війну, яку росія розв’язала в нашій країні, світ не забув:

«Ви наші брати й сестри. І хоча я далеко, я хочу, аби ви знали, що я підтримую всіх вас. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Будь ласка, тримайтесь і знайте, що ми поруч і молимося, щоб це закінчилося», сказав Еванс.

Люк Еванс звернувся до українців (відео)

Нагадаємо, на початку березня 2022 року Люк Еванс висловив свою підтримку Україні у повномасштабній війні, яку розв’язала росія. Актор зазначив, що солідарний з народом України. Окрім того, у своїх соцмережах артист не один раз розміщував пости про криваві злочини кремля в Україні.

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