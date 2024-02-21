В Україні пенсіонери можуть отримати 100% знижку на комуналку. На неї мають право люди, які проживають у сільській місцевості.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонді, передає НСН.

Знижка надається на послуги житлово-комунального господарства, а також на придбання твердого рідкого палива та зрідженого газу.

Однією з основних умов її отримання є проживання пенсіонера у сільській місцевості. Крім того важливо, щоб середньомісячний дохід домогосподарства за останні6 місяців, розрахований на одну особу, не повинен перевищувати визначену суму доходу, яка надає право на соціальні податкові пільги.

Право на знижку мають:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Варто зазначити, що членам родини пільговика вищезгадана пільга не надається.

Пенсіонери можуть отримати 100% знижку на комуналку: як оформити

Подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду можна декількома способами:

особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

Знижка надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Пільга надається протягом 12 місяців з місяця визначення такого права.