Деякі українці можуть скористатися пільгами при оплаті комунальних послуг, що дозволяє їм сплатити лише 25% від загальної суми, зазначеної у квитанції. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, передає НСН.

Знижка 75% на комуналку: хто отримає та як оформити пільгу

Українці, які віднесені до однієї з наступних категорій, можуть отримати знижку на оплату комунальних послуг:

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

реабілітовані особи з числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу;

колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ. Або ж можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.

Раніше ми писали: Українці можуть отримати грошову допомогу на оплату комуналки: як оформити