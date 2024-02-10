Українці можуть отримати грошову допомогу на оплату комуналки: як оформити

Сім’ї військовослужбовців, що проживають у населених пунктах Івано-Франківської області, можуть отримати грошову допомогу на оплату комуналки. А також ВПО, які беруть участь у бойових діях.

Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг міста, передає НСН.

Українці можуть отримати грошову допомогу на оплату комуналки

Сума допомоги становить 5 тисяч гривень.

Умови для отримання грошової допомоги:

гроші витратити можна лише на оплату комунальних послуг;

військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді;

відсутність у військовослужбовця статусу УБД і пільг на оплату послуг ЖКГ.

У 2024 році міська влада збільшила розмір допомоги з 3000 грн до 5000 грн.

Як отримати допомогу і які документи потрібні

Щоб отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг, сім’ям військовослужбовців потрібно подати заяву в будь-якому ЦНАПі Івано-Франківської громади та наступні документи:

оригінали та копії паспорта та ІПН військовослужбовця, який бере безпосередню участь у бойових діях; довідку про участь у бойових діях та оборонних заходах після 24 лютого 2022 року; банківські реквізити для переказу грошей.

Копії документів подаються разом з оригіналом (для звірки). Допомога виплачується через банк або через відділення Укрпошти.

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