В Україну завезли небезпечні сири: що про них відомо

В Україну завезли небезпечні сири. Їх вживання може призвести до проблем зі здоров’ям, передає НСН.

В Україну небезпечні сири завезли з Франції. У продукті було виявлено лістерію – бактерію, яка дуже небезпечна для життя та здоров’я людини. Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області, лістерію моноцитегенес виявили у сирі Гаперон. Його також було завезено і до інших областей України.

Відомо, що продукт був експортований з Франції, виробник SOCIETE LAITIERE DE VICHY, Франція, експортер – Thomas Export SA, Франція. Одержувач в Україні – ТОВ “ТД Гумандіз”, вул. Костянтинівська, 72, Київ, 04080. У Держпродспоживслужбі попросили негайно повідомити про виявлення цього товару та вилучити його з продажу.

В Україну завезли небезпечні сири: фото

Лістерія моноцитогенес – це грампозитивна бактерія, яка широко поширена у сільськогосподарському та аквагосподарському середовищі – ґрунт, рослинність, силос, фекалії, нечистоти, вода, а також у харчовій промисловості. Вона може потрапляти в сирі овочі, сире та пастеризоване молоко, сири, особливо м’яких сортів, морозиво, олію, ковбаси з сирого ферментованого м’яса, консервовану та копчену рибу. Розмножується у продуктах навіть за умов низьких температур.

В організмі людини викликає захворювання лістеріоз. Особливо небезпечна хвороба для людей з ослабленим імунітетом та вагітних. Лістерії здатні вільно пересуватися кровотоком, мігрувати в різні органи людини, нервову систему, статеві органи. Клінічні прояви лістеріозу – менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, викидень, перинатальні інфекції та гастроентерит.

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