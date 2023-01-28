В Україну завезли небезпечний арахіс: що про нього відомо

З Єгипту в Україну завезли небезпечний арахіс. Його вже помітили на полицях магазинів в Одеській та Івано-Франківській областях, передає НСН.

«До Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (𝗥𝗔𝗦𝗙𝗙) від 19 січня 2023 року №2022.3810 – fup 3, стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в арахісі», повідомляє Держпродспоживслужба.

Небезпечний продукт завезли до України через Польщу.

В Україну завезли небезпечний арахіс

«Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», додали у повідомленні.

Афлатоксин-В1 – отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

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