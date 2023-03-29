Епіфаній призначив в.о. намісника Лаври в структурі ПЦУ: хто ним став

Епіфаній призначив в.о. намісника Лаври в структурі ПЦУ. Ним став архімандрит Авраамій (Лотиш), який першим перейшов з УПЦ МП до ПЦУ, передає НСН.

Він звернувся до митрополита Епіфанія з проханням «затвердити його в числі братії» у складі монастиря ПЦУ у Лаврі, який було офіційно зареєстровано в кінці 2022 року. Водночас Епіфаній задовольнив його прохання та доручив виконувати обов’язки намісника Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Епіфаній призначив в.о. намісника Лаври в структурі ПЦУ: відео

Після призначення на посаду, Авраамій звернувся до монахів Лаври, які поки що залишаються у складі УПЦ МП.

«Слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння», сказав священник.

Також він закликав монахів УПЦ МП і намісника «залишитися в Лаврі в складі ПЦУ» під керівництвом митрополита Епіфанія.

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