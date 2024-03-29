На війні загинув боксер родом з Севастополя Валерій Радіонов. В останню путь його провели у Києві.

Сумну новину повідомили у Комітеті Верховної ради з питань молоді і спорту, передає НСН.

Валерій Радіонов 19 грудня 1988 року у Севастополі. У шкільні роки захопився боксом і почав відвідувати спортивну школу «Спартак». Протягом 8 років наполегливих тренувань встиг вибороти не одну перемогу у ринзі. 1 серпня 2004 року отримав звання кандидата у майстри спорту з боксу.

«Присвоїли це звання за 1 місце на чемпіонаті Автономної Республіки Крим. Уже тоді, у дитинстві, проявлявся його бойовий характер, а навички, набуті у спорті, йому дуже знадобляться у майбутньому», йдеться у повідомленні

Початок повномасштабного вторгнення чолові разом з родиною зустрів у столиці. В перші дні продовжував нести службу в поліції – патрулював місто і охороняв його мешканців. У грудні 2022 року потрапив до складу зведеного полку Національної поліції України «Сафарі», а 17 лютого 2023 став заступником командира Департаменту поліції особливого призначення Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

На війні загинув боксер родом з Севастополя

18 квітня 2023 року Валерій Радіонов звільнився з поліції. Вже у червні минулого року приєднався до лав Спецпідрозділу ГУР МО України «Артан».

Про таких, яким був чоловік говорять: він не став воїном, він ним народився. Полеглий Захисник був людиною, яка, здавалося, мала надлюдські можливості, але війна не має жалю та щодня забирає життя найкращих синів України.

15 березня 2024 року під час виконання бойового завдання від вибухової травми Валерій Родіонов загинув. Вдома на нього до останнього чекали батьки, сестра та кохана дружина.

Вічна пам’ять…

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