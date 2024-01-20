Вшанування «кіборгів» Донецького аеропорту: в РНБО назвали офіційну дату

20 січня Україна вшановує «кіборгів» Донецького аеропорту. Дехто вважає, що цей день – 16 січня.

Офіційне роз’яснення з цього приводу дали у Центрі протидії дезінформації, який є робочим органом РНБО. Повідомляє НСН

«У 2022 році урочистості набули офіційного статусу. Згідно зі спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України в системі Міністерства оборони України встановлено День вшанування захисників Донецького аеропорту, який щорічно відзначається 20 січня», йдеться у повідомленні.

Тому заходи, присвячені до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту, треба проводити 20 січня.

Як відомо, «Кіборги» тримали оборону з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. І ці 242 дні стали для них справжнім випробуванням.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку “Дніпро-1”, Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

Вшанування «кіборгів» Донецького аеропорту

В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики. За стійкість і незламність українських захисників назвали “кіборгами”. Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами термінала ДАП загинуло 58 “кіборгів”, тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, декого – посмертно.