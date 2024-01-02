В аеропорту Токіо спалахнув літак з Japan Airlines. На борту було 360 пасажирів. Їм усім вдалося дивом врятуватися, а літак вигорів повністю. У мережі публікують відео з салону і як палав борт, передає НСН.

Відомо, що подія сталася в аеропорту Ханеда близько 11 години за київським часом. Причиною займання Airbus А350 стало зіткнення пасажирського літака Japan Airlines та літака берегової охорони Японії.

Літак Airbus A350 вигорів повністю, проте понад 360 пасажирам і членам екіпажу вдалося евакуюватися. Евакуацію провели дуже швидко.

В аеропорту Токіо спалахнув літак з 360 людьми: відео з салону і як палав борт

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