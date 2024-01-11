В Україну повертаються сильні морози де та коли температура впаде до 22°С

В Україну повертаються сильні морози. Відомий синоптик розповів, що у другій декаді січня очікуються дві хвилі холоду.

Сьогодні, 11 січня, в Україні продовжиться короткочасне потепління, а вже 12 січня температура знову впаде. Надалі стане ще холодніше, але вже 14-15 січня очікується деяке послаблення морозів. У період з 16 по 18 січня відбудеться черговий обвал температури одразу на 5-10 градусів.

Як передає НСН, про це в коментарі “Телеграфу” розказав синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, короткочасне підвищення температури 10-11 січня пов’язане із проривом на схід Європи теплого та вологого атлантичного повітря. На тлі підвищення температури у більшості областей 11 січня спостерігатимуться опади переважно у вигляді снігу або мокрого снігу.

Але вже вночі 12 січня через нашу країну пройде активний холодний фронт, який спричинить нову хвилю похолодання. Температура повітря 11 січня коливатиметься в районі -5…+1°С, протягом 12 січня очікується різке зниження до -10…-15°С, у південних областях та на крайньому заході -3…-8°С. Похолодання супроводжуватиметься поривчастим північним вітром та випаданням невеликого снігу, місцями можливі хуртовини, на дорогах ожеледь, каже синоптик.

13 січня по всій Україні, за винятком крайнього заходу та Криму, очікується холодна погода з нічними температурами -8…-13°С, денними -3…-8°С. У північних, східних та місцями центральних областях вночі температура повітря становитиме -17…-22°С, днем -7…-12°С. У західній частині пройде сніг, місцями хуртовини.

Протягом 14—15 січня морози поступово ослабнуть, їм на зміну прийде циклон. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до -7…-12°С, удень – до -2…-7°С; 15 січня в Україні буде близько 0°С, на півдні та в Криму – до +7°С. Очікується сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини. У південних областях мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями ожеледиця. Вітер переважно західний/південно-західний, 9—14 м/с.

У період з 16 по 18 січня відбудеться черговий “обвал” холодного арктичного повітря та зниження температури в Україні на 5—10°С. Вночі мінімальна температура опускатиметься до -13…-18°С, днем виявиться в межах -5…-10°С. Тепліше традиційно буде на півдні та крайньому заході країни. Тут уночі -5…-10°С, удень 0…-5°С.

Під кінець другої декади січня очікується стійкіше зростання температури повітря аж до відлиги на більшій частині України та опади у змішаній формі (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем).

Таким чином, найближчі 10 днів в Україні будуть досить холодними з окремими короткими періодами незначного потепління. Кількість опадів очікується у межах норми, прогнозує Ігор Кібальчич.

Ще новини України: Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року