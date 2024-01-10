Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті минулого року. Найчастіше переглядали матеріали про Україну та письменника Тараса Шевченко.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» проаналізувала статистику українського розділу найбільшої онлайн-енциклопедії та виділила найпопулярніші статті року.

Згідно з оприлюднених даних, до найпопулярніших матеріалів потрапили статті: про Україну та Київ, поета Тараса Шевченка, російське вторгнення з 2022 року, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента росії – Володимира Путіна.

Найбільше українці цікавилися такими історичними постатями як: Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера, Іван Франко й не тільки. багато читали про різні історичні теми. Такі, як: Друга світова війна, Перша світова війна, Київська Русь, Волинська трагедія, Голодомор в Україні (1932-1933)

Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року

Протягом 2023 року, люди також цікавилися матеріалами про: Україну, Ізраїль, росією, Велику Британію, Польщу, Німеччину, Сектор Гази. Найбільше читали про українські міста: Київ, Бахмут, Львів.

Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: Гімн України, Мавка. Лісова пісня, Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.