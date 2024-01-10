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Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року

Журналіст
Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року

Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті минулого року. Найчастіше переглядали матеріали про Україну та письменника Тараса Шевченко.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» проаналізувала статистику українського розділу найбільшої онлайн-енциклопедії та виділила найпопулярніші статті року.

Згідно з оприлюднених даних, до найпопулярніших матеріалів потрапили статті: про Україну та Київ, поета Тараса Шевченка, російське вторгнення з 2022 року, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента росії – Володимира Путіна.

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Найбільше українці цікавилися такими історичними постатями як: Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Бандера, Іван Франко й не тільки. багато читали про різні історичні теми. Такі, як: Друга світова війна, Перша світова війна, Київська Русь, Волинська трагедія, Голодомор в Україні (1932-1933)

Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року

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Протягом 2023 року, люди також цікавилися матеріалами про: Україну, Ізраїль, росією, Велику Британію, Польщу, Німеччину, Сектор Гази. Найбільше читали про українські міста: Київ, Бахмут, Львів.

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Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: Гімн України, Мавка. Лісова пісня, Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.

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