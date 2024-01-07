Нардеп Шевченко заявив про загибель чоловіка при врученні повістки на Київщині: це виявилося фейком

Народний депутат Євгеній Шевченко заявив, що співробітники ТЦК у Білій Церкві Київської області спіймали чоловіка та повезли у невідомому напрямку. Після цього він начебто загинув у лікарні. Втім, його інформація виявилася фейком.

Відповідний допис він оприлюднив у Telegram. А про те, що це була вигадка, заявив український військовий, журналіст, полковник Анатолій Штефан (“Штірліц”) у своєму каналі. Передає НСН.

Нардеп Шевченко заявив про загибель чоловіка при врученні повістки на Київщині

“Місцеві жителі стверджують, що у місті Біла Церква працівники ТЦК упіймали одного хлопця та відвезли. А потім він помер у лікарні від побоїв”, – написав Євгеній Шевченко.

Крім того, нардеп заявив, що “розслідуванням інцидентом займається місцеве управління СБУ”. На його думку, “подію намагаються приховати та “зам’яти” справу”. Водночас жодних доказів своїм словам не надав.

Анатолій Штефан заявив, що Служба безпеки України відреагує та оцінить дії, які призвели до поширення чергового фейку. За його словами, депутат Шевченко зробив це вже повторно.

“Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Особи, які запустили це попередньо, працівниками СБУ встановлені, матеріали видалили і записали відеозвернення”, – зазначив він.

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