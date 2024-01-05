Зеленський не говорив про загрозу війни дружині, він вірив, що це ненадовго – The Telegraph

Український президент Володимир Зеленський не повідомив свою дружину Олену про загрозу повномасштабної війни з росією. Він мовчав до початку бомбардувань у лютому 2022 року й вірив, що ця війна – ненадовго.

Саме так описує британський журналіст Саймон Шустер у своїй книзі про президента України Зеленського перший день війни з рф. Уривки цієї книги публікує The Telegraph, передає НСН.

Зеленський не говорив про загрозу війни дружині, він вірив, що це ненадовго

Напередодні вторгнення перша леді зробила собі позначку зібрати валізу, але так і не зібрала, вона не відчувала страху, її чоловік жартував і не давав жодного натяку на те, що існує загроза війни. Олена Зеленська робила уроки з дітьми.

“Вони вечеряли та дивилися телевізор. Чоловік не казав нічого, що змусило б її повірити в те, що їм загрожує небезпека. Часто він приховував своє занепокоєння за жартами та усмішками”, – пише Шустер.

О 4.30 ранку, коли почалася російське бомбардування, Зеленська застала свого чоловіка у сусідній кімнаті. Він вже був одягнений у темно-сірий костюм. Її розгублений вигляд змусив Зеленського вимовити лише одне слово: “Почалося”.

Шустер пригадує, як кілька тижнів до війни президент “зменшував ризик повномасштабного вторгнення і відмовився від ради військового командування зі зміцнення кордону”. А навесні 2022 року вірив, що війна не триватиме й року. На 55 день вторгнення президент запитав Шустера, коли вийде книга.

“Я сказав йому, що моєю метою буде зафіксувати перший рік війни, а потім опублікувати. Його обличчя впало. – Ви думаєте, що війна не закінчиться через рік?”, – описує розмову журналіст.

Зеленський був схожим на мерця

У перші місяці війни в Україні президент Володимир Зеленський був схожим на мерця. Американський журналіст Саймон Шустер у статті для Telegraph згадує, що Зеленський перебував у бункері, його обличчя стало блідим і вкрилося щетиною, він скаржився на нестачу сонячного світла та свіжого повітря.

У перші дні Зеленський не вірив, що західні союзники врятують його. Деякі співробітники почали турбуватися за його здоров’я. Його помічниця зізналася, що він їй нагадував “ходячий труп”.

“Жива людина не може так виглядати”, – сказала вона.

За словами Шустера, у бункері Зеленський спав на вузькому ліжку. Крім того, там нібито не вистачало їжі. Іноді доводилося виживати на шоколаді, написав Шустер.

Також у статті йдеться про те, що іноді Зеленський запрошував своїх співробітників подивитися з ним голлівудські фільми. При цьому він говорив, що не може дивитись радянські фільми, бо “вони його обурюють”.

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