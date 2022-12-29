Якою буде погода у перший день Нового року – прогноз від синоптика

Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день Нового року, передає НСН.

За її словами, 1-го січня українцям не варто очікувати на сніг. Адже по всій території України буде плюсова температура.

Якою буде погода 1 січня

«В Україні теплішатиме і вже вдень 1-го січня максимальна температура повітря становитиме +5…+12 градусів, у східній частині +3+8 градусів», розповіла Наталка Діденко.

Відлигу і потепління синоптики також прогнозують і на Різдво. У деяких областях очікують на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. А ось на холоди очікують аж у лютому.

«Очікується, що найхолоднішим місяцем зими буде лютий 2023 року, оскільки наприкінці січня та на початку лютого очікуються ультраполярні вторгнення холодного повітря. За таких умов нічна температура знизиться подекуди до -20 градусів», розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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