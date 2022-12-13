Якою буде погода на Різдво та Новий Рік в Україні – прогнози народних синоптиків і Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво та Новий РІк в Україні. Прогнози народних синоптиків не дуже відрізняються від тих, що дає Укргідрометцентр

Погода в Україні на Різдвяні свята буде більше схожа на осінню, адже — переважатимуть плюсові температури з дощами. Похолодання в Україні очікують аж наприкінці січня та у лютому 2023 року. Такі прогнози озвучують офіційні та народні синоптики.

Про це розповідає НСН

Дощі та плюсові температури на 25 грудня та 1 січня прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін.

“На різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і торік – без великих морозів, малосніжна, здебільшого тепла, з дощами”, – розповів він.

В Укргідрометцентрі теж прогнозують похолодання вже у новому році, а грудень називають найм’якішим серед усіх зимових місяців.

Якою буде погода на Різдво та Новий Рік

“Очікується, що найхолоднішим місяцем зими буде лютий 2023 року, оскільки наприкінці січня та на початку лютого очікуються ультраполярні вторгнення холодного повітря. За таких умов нічна температура знизиться подекуди до -20 градусів”, — повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

На сайті Gismeteo прогнозують на неділю, 25 грудня, дощі. У ніч проти Різдва за григоріанським стилем по всій території України буде близько нуля, а вдень прогнозують до 5 градусів тепла. У новорічну ніч дощитиме по всій території країни, подекуди будуть опади у вигляді мокрого снігу, на термометрах — близько нуля.

Погода на Різдво за юліанським календарем, тобто7 січня, за даними gsminfo.com.ua, кардинально не зміниться. По всій території України прогнозують морози до 5 градусів уночі, вдень очікується близько нуля. У більшості регіонів України прогнозують мокрий сніг із дощем.

Джерело – TELEGRAF

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