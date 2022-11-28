Прогноз погоди на грудень від синоптиків – чи будуть морози та сніг

На півдні цей місяць буде мокрим, на заході морози якщо і будуть, то радше вночі, вдень температура залишатиметься плюсовою. Синоптики дали прогноз погоди на грудень 2022 року

За даними синоптиків Wisemeteo, грудень у більшості областей буде теплим. Не лише на півдні, але й на заході та в столиці. Про це повідомляє NNS

В Одесі цей місяць буде мокрим, з опадів частішим буде дощ. аніж сніг. Максимальна температура – 13 градусів тепла. При цьому доволі періодично стовпчики не падатимуть нижче 10 градусів тепла.

На заході морози якщо і будуть, то радше вночі, вдень температура буде в основному плюсовою, від +1…+5 градусів.

У Києві на Різдво 24 – 25 грудня прогнозують дощі. Втім у тиждень перед Днем святого Миколая і на саме свято має бути сухо і ясно.

Прогноз погоди на грудень 2022 року

Погода на сьогодні

28 листопада на півночі та в центрі буде хмарною, синоптики “Укргідрометцентру” прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого сніг. У всіх інших регіонах – без істотних опадів.

У низці регіонів, зокрема у західних, північних та місцями центральних областях – туман, на дорогах ожеледь.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 3-8° тепла, у Криму до 11°.

У столиці сьогодні має бути хмарно і туманно, протягом доби – помірний мокрий сніг та дощ. Температура протягом дня та ночі від -1 до +1 градуса.

Температура на сьогодні в інших регіонах:

на заході від -1 до +4 градусів;

на півночі вдень від 0 до +2;

на півдні від +4 до +7 градусів;

на сході від +1 до +5 вдень;

у центральних регіонах вдень від +1 до +3.

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