Погода на Різдво в Україні– що прогнозують синоптики

На українців цієї зими очікує не зовсім типова погода на Різдво. Що прогнозують синоптики

Синоптики прогнозують відлигу та потепління на Різдво.

У деяких областях очікують на опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Більш детально про погоду розповідає НСН

Ігор Кибальчич — справжній експерт у питаннях погоди. Він є кандидатом географічних наук та синоптики. Пан Ігор повідомив що у період з 24 по 25 грудня на всій території України спостерігатиметься потепління. Також будуть тумани та дощі. Вітер західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря на стовпчиках термометра буде у межах -1…+4 градусів. Вдень буде трохи тепліше, очікується від 3 до 8 градусів тепла. На півдні, як завжди, буде найтепліше, там подекуди термометри показуватимуть +10 С.

Якою буде погода на Різдво в Україні

У східних регіонах напередодні свята температура буде близько +4 удень та у межах -1…+1 вночі. 24 грудня на сході місцями пройдуть дощі та снігопади. Вже 25 грудня слід очікувати мокрого снігу та посилення вітру до 15 м/с. Справжня зима в Україну повернеться лише після 27 грудня. Температура повітря знову опуститься до -3 градусів морозу і прийдуть снігопади.

На півдні України у ці дні буде тепло, тут слід очікувати на справжню відлигу. Наприклад, 24 грудня майже на всьому півдні буде +7. Замість снігу пройдуть сильні дощі. На Різдво також будуть повені. Температура удень +10, уночі +4…+7 градусів вище нуля.

На півночі аналогічна ситуація: мокрий сніг, дощі та плюсова температура. Вже 27 грудня у північних областях температура впаде до -7 градусів удень. На снігопад слід очікувати також після 27 числа.

На заході людям слід заготувати парасольки, тому що тут на Різдво пройдуть сильні дощі. Температура повітря уночі +5, вдень +5…+9 градусів вище нуля. У Києві синоптична ситуація така, як і по всій Україні: тепло та дощ.

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