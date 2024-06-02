Скільки коштуватиме електричне опалення взимку – подробиці

Електричне опалення взимку українці сплачуватимуть за пільговим тарифом, якщо загальний обсяг використаної електроенергії не повинен перевищувати 2000 кВт-год на місяць.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 31 травня, передає сайт «новини України – НСН».

Під час опалювального сезону для українців, які використовують електроопалювальні установки передбачений пільговий тариф – 2,64 грн/кВт год. За умови споживання ними до 2000 кВт-год електроенергії на місяць.

Скільки коштуватиме електричне опалення взимку

У випадку, якщо споживання електроенергії буде більшим за 2000 кВт-год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити вже за новим тарифом – 4,32 грн за кВт-год.

А у неопалювальний сезон, з 1 червня по 1 жовтня, всі українці будуть платити за електроенергію за єдиним тарифом – 4,32 грн/ кВт-год.

Ще новини України: Уряд підвищив тариф на електроенергію з 1 червня: офіційно