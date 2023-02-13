Держзрадників хочуть позбавити нагород та пільг. Уряд вніс до Верховної Ради проєкт змін до закону «Про державні нагороди України», передає НСН.

Він передбачає вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики. Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, зараз позбавлення державних нагород здійснюється президентом України лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Внесеним у Верховну Раду законопроєктом пропонується встановити, що президент може позбавити нагород на підставі рішення суду про визнання нагородженого винним у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Держзрадників хочуть позбавити нагород та пільг

В уряді наголошують, що злочини проти основ національної безпеки (державна зрада, диверсія, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність тощо) передбачають відповідальність, установлену для особливо тяжких злочинів.

Ще однією підставою для рішення президента може бути ведення РНБО санкцій проти особи у вигляді позбавлення державних нагород. Згідно з цим проєктом, особа, позбавлена державної нагороди, втрачає право на пільги, передбачені для нагороджених осіб.

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