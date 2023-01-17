Кремль сподівається повернути Медведчука до влади в Україні — ISW

Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що РФ сподівається повернути Медведчука до влади в Україні – подробиці

Колишній ватажок бойовиків “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков) відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні кума президента РФ Віктора Медведчука. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Суспільне Новини.

Аналітики зазначають, що Гіркін заявив 16 січня, що Кремль сподівається поставити Медведчука на чолі альтернативного українського уряду.

“Гіркін і пов’язаний з Кремлем мілблогер Саша Коц критикували придатність Медведчука та доцільність того, щоб він коли-небудь обійняв таку посаду. Ця розмова нагадує попередні ЗМІ спекуляції щодо потенційного плану Кремля призначити колишнього українського диктатора Віктора Януковича лідером України на початку 2022 року”, — зазначили в Інституті.

Кремль сподівається повернути Медведчука до влади в Україні

Що відомо про Медведчука

Медведчука підозрюють у скоєнні кількох злочинів: посягання на територіальну цілісність України, розкрадання природних ресурсів, передача таємної інформації російським спецслужбам, державна зрада та сприяння діяльності терористичної організації. Підозра за останнім епізодом (сприяння тероризму) була оголошена 8 жовтня 2021 року.

12 квітня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі. Згодом він запропонував обміняти його на українців, які опинилися в російському полоні.

СБУ повідомила деталі затримання: Федеральна служба безпеки Росії намагалася вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а потім до Москви. Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з’ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ. У результаті Медведчук був затриманий під час виїзду з Київської області.

21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових “Азову”. Обмін відбувся у Чернігівській області. Загалом з російського полону звільнили 215 військових. З них 108 — бійці “Азову”. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції, Хорватії — вони повернулись за посередництва Саудівської Аравії.

В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука. За словами голови ГУР Міноборони України Кирила Буданова, екснардеп від “ОПЗЖ” Віктор Медведчук був потрібен ФСБ, бо через нього йшло фінансування агентів РФ в Україні.

До спецоперації, крім України, були долучені Польща, Саудівська Аравія, Туреччина.

Джерело

Медведчук перед обміном дав «цікаві» свідчення, назвав імена діючих політиків – СБУ