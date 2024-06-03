Не оновив дані – здавай паспорт: Безугла зробила скандальну заяву

Депутатка Мар’яна Безугла зробила чергову скандальну заяву. Вона сказала українці, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, повинні «здати українські паспорти і взяти інші».
Цю заяву депутатка зробила в ефірі «Суспільне новини», передає сайт «новини України – НСН».
«Щодо повернення в Україну… Давайте будемо реалістами: це воля кожної людини, чи він буде повертатися в Україну, якщо він військовозобов’язаний — ставати добровольцем або просто перебувати на обліку. Ніхто його за руки, найімовірніше, затягувати та робити екстрадицію не буде», сказала Безугла.
Їй зробила зауваження присутня у студії депутатка від «Голосу» Юлія Клименко. Воно стосувалося того, що у випадку непоновлення даних стосовно військовозобов’язаного можуть відкрити кримінальну справу. Тоді Безугла сказала:
«Окей, хай здає український паспорт та бере інший».
Безугла зробила скандальну заяву: відео
На слова Мар’яни Безуглої вже відреагувала очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Вона звернулася до колег по владі і закликала їх розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці.
«Так, зараз багато українців перебувають за кордоном. Так, багато з них із різними причинами не хочуть або не можуть зараз повернутися. Серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації…. Але не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не потрібно погрожувати людям усіма заходами, особливо навколо їхніх документів», сказала Верещук.
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