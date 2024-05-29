Загальна мобілізація – кому не треба оновлювати дані у ТЦК

З 18 травня в Україні діють нові правила мобілізації. Чоловіки призовного віку повинні уточнити свої облікові дані. Відомо, кому не треба оновлювати дані у ТЦК.

Про це повідомляють Новини України – НСН.

Оновити дані до 16 липня включно мають всі військовозобов’язані у віці від 18 до 60 років. Вимога поширюється на тих, хто має відстрочку чи броню від мобілізації.

“Якщо особа заброньована або має відстрочку, їй потрібно прибути уточнити свої облікові дані. Особу не направляють на медичну комісію, вона просто оновлює дані і все”, – пояснили в одному з регіональних територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Уточнюються насамперед такі дані як: актуальний номер телефону, e-mail та адреси проживання. Якщо чоловік призовного віку не стоїть на обліку, треба звернутися до ТЦК за місцем проживання, стати на облік і надати дані.

У разі порушення цієї вимоги загрожує штраф від 17 000 гривень, який, згідно з новими правилами, можуть виписати заочно.

Кому не треба оновлювати дані у ТЦК

Згідно нового закону про мобілізацію не треба оновлювати дані у ТЦК:

чоловікам молодше 18 років;

чоловікам старше 60 років;

жінкам не на військовому обліку;

визнаним непридатними за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

особам, які офіційно припинили громадянство України

Якщо громадянин виключений з військового обліку, має бути відповідна позначка у військовому квитку. Якщо відмітки немає або немає облікового документа, треба звернутися за ними до ТЦК та СП за місцем проживання. Якщо цього не зробити, то під час перевірки документів можуть вручити повістку на уточнення даних.

З військового обліку виключають після досягнення 60-річного віку, за висновком ВЛК про непридатність та у зв’язку з виходом із громадянства України.

Якщо особа була виключена з обліку, але дані оновлювалися до 18 травня, слід уточнити їх ще раз.

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