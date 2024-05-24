З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію. Які саме дані потрібно оновити військовозобов’язаним і коли дедлайн
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міноборони України.
Оновлення даних військовозобов’язаних
Військовозобов’язані, резервысти ы призовники мають оновити свої дані протягом 60 днів в строк до 16 липня.
“У цей період оновити дані мають всі, навіть ті, хто вже робив це у 2024 році або раніше до 18 травня 2024 року”, – зазначають в Міноборони.
Українці призовного віку повинні уточнити:
- адресу проживання;
- контактний номер телефону;
- адреси електронної пошти (за наявності);
Загальна мобілізація – які саме дані потрібно оновити військовозобов’язаним і в який термін
Для громадян України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, буде передбачено інший порядок оновлення даних.
Оновини дані можна декількома способами. А саме:
В Україні:
- у ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за місцем проживання;
- у ЦНАП;
- через електронний кабінет військовозобов’язаного «Резерв+».
За кордоном:
- надіслати повідомлення на офіційну електронну адресу на сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку;
- через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
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