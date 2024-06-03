В Україні триває загальна мобілізація. Українці повинні оновити дані до 16 липня. Стало відомо, чи вручать повістку на вулиці тим українцям, які оновили дані в Резерв+.

Про це розповіла адвокат юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко, передають Новини України – НСН.

Що буде, коли ТЦК зустрінуть на вулиці осіб, які вже оновили дані онлайн.

Якщо військовзобов’язаний оновив дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Це означає, що така особа виконала вимогу закону і не буде оштрафована за порушення правил мобілізації.

Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники територіального центру комплектування, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК, каже Катерина Аніщенко. За її словами, повістку на ВЛК вручать і тим, хто дані ще не оновив. Їх також направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних входить і проходження військово-лікарської комісії.

Загальна мобілізація – чи вручать повістку українцям, які оновили дані в Резерв+

“Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване”, – зауважує адвокат

Також повідомляється, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз ця функція поки не запроваджена.

Також за словами Аніщенко, тим, хто збирається до ТЦК, варто готуватися до великих черг.

“Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК”, – каже вона.

Джерело

Ще новини України: Українці можуть оскаржити придатність до служби в ЗСУ – як це зробити