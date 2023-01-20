19 січня «Укрзалізниця» анонсувала смачне меню. В поїздах з’явилися солодощі Milk Bar, передає НСН.

«Ми вже представляли вам наших партнерів (по найбільшому в столичних десертах), які нещодавно стали резидентами Київського центрального вокзалу — Milk Bar. На налаштування локації з особливими солодощами наша співпраця не завершилася: тепер ми тестуємо нове меню для пасажирських поїздів!», йдеться в повідомленні.

Поки що продукція цієї марки доступна пасажирам потяга «Київ — Хелм». Зараз Milk Bar тестують кілька позицій. Це брауні, шоколадне та арахісове печиво, а також пряник – у вигляді карти України. Вартість упаковки шоколадного чи арахісового печива (1 штука) – 40 гривень. Упаковка з порцією брауні – 50 гривень. Вартість пряника у вигляді карти України (1 штука) – 45 гривень.

В компанії закликали пасажирів куштувати нові смаколики та залишати коментарі.

«Укрзалізниця» анонсувала смачне меню: фото

Чи будуть дорожчати квитки на потяги в Україні – Укрзалізниця