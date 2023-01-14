Скільки потягів затримуються через ворожу ракетну атаку – Укрзалізниця

14 січня в Укрзалізниці повідомили, скільки потягів затримуються через ворожу ракетну атаку. Ситуація на всіх вокзалах України контрольована, передає НСН.

Станом на 16:29 три потяги прямують із затримками понад годину, 5 рейсів затримуються в межах години. Ще 40 поїздів продовжують курсувати за графіком. За графіком продовжує рух і Київська кільцева електричка.

Скільки потягів затримуються по Україн

Найбільший час затримки мають три потяги. А саме:

№45/46 Харків — Ужгород (+2 год 22 хв);

№15/15 Харків — Рахів (+1 год 35 хв);

№93/94 Харків — Хелм (+ 1 год 35 хв).

«Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, в тому числі й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням», говорять в Укрзалізниці.

Відзначимо, що на залізничних вокзалах України працюють Пункти незламності, а на найбільших – працюють Фортеці незламності. Завітавши до них можна погрітися, зарядити гаджети та випити чаю.

На вокзалах з’являться безкоштовні зарядні станції – Укрзалізниця (фото)