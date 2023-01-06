На вокзалах з’являться безкоштовні зарядні станції – Укрзалізниця (фото)

На вокзалах з’являться безкоштовні зарядні станції. Перші з них вже працюють у столиці на вокзалі, передає НСН.

6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів. Їх встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Ці зарядні станції були надані казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проекти в Україні.Перші з них вже працюють у київській Фортеці незламності.

«Одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і максимально подорожуючим українцям завжди бути на зв’язку, попри можливість блекаути», повідомили в Укрзалізниці.

В компанії додали, що станції виготовлені в рекордні строки в Туреччині спеціально для Укрзалізниці. Незважаючи на складну логістику їх доправили до України на початку нинішнього року.

На вокзалах з’являться безкоштовні зарядні: фото

Нагадаємо, з початку грудня на залізничних вокзалах України працюють Фортеці Незламності. Їх відкрили, аби підтримати пасажирів на випадок тривалого відключення світла. На вокзалах люди можуть зарядити телефони, отримати першу медичну допомогу й не тільки.

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