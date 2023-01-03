Укрзалізниця запускає додаткові рейси на Різдво – список

Компанія “Укрзалізниця” запускає додаткові рейси на Різдво. Вони курсуватимуть 6-8 січня

Про це повідомляє НСН з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Додаткові рейси на Різдво від Укрзалізниці

Список додаткових рейсів:

180/179 Київ – Дніпро: 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі; зворотний рейс того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05;

191/192 Київ – Львів: 8 січня о 07:44 з Києва та о 15:28 у Львові; назад 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.

176/175 Київ – Кривий Ріг: 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію з прибуттям о 15.07; назад того ж дня о 08.09 із прибуттям до столиці о 16.26;

104/103 Київ – Харків: 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15; назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.

168 Львів – Одеса: 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49; назад того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

Також у компанії нагадали, що до 8 січня курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська “Лижний експрес” №745.

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