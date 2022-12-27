На новорічні свята Укрзалізниця призначила додаткові рейси у карпатському напрямку: список

На новорічні свята Укрзалізниця призначила додаткові рейси у Карпати, передає НСН.

«Так, ми бачимо, що потрібно більше вагонів на карпатському напрямку з усіх куточків країни», повідомили в залізничній компанії.

Укрзалізниця призначила додаткові рейси у Карпати: список

№ 191/192 Київ – Львів

30 грудня о 07:44 потяг вирушає з Києва та о 15:28 прибуває до Львова. У зворотному напрямку потяг вирушає 30 грудня о 08:06 й прибуває до Києва о 15:38.

№ 229/230 Київ – Ужгород

29 грудня потяг вирушає з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 13:23. У зворотному напрямку потяг відправляється наступного дня о 22:21. До столиці потяг повернеться 31 грудня о 13:40.

№ 238/237 Одеса – Ужгород

Потяг вирушає з Одеси 29 грудня о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево. В Ужгород потяг прибуває наступного дня о 12:02. У той же день потяг відправляється у зворотному напрямку о 17.00. В Одесу він прибуває 31 грудня об 11:06.

№ 216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ

Потяг вирушає з Запоріжжя 28 та 30 грудня о 13:05. Він курсуватиме через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13. У зворотному напрямку виїжджає 29 та 31 грудня о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.

№ 255/256 Київ – Чернівці

Потяг вирушає з Києва 28, 29 і 30 грудня через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50. У зворотному напрямку він виїжджає з Буковини 29 й 30 грудня, а також 1 січня о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22 наступного дня.

№ 211/212 Харків – Львів

Потяг вирушає з Харкова 29 грудня о 13:43. До Льова рейс прибуває наступного дня о 08:27. В той же день, зі Львова потяг вирушає у зворотному напрямку о 17:50. До Харкова потяг прибуває 31 грудня о 12:13.

176/175 Київ – Кривий Ріг

З Києва потяг вирушає 30 грудня о 06:19 через Миронівку, вул. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07. У зворотному напрямку потяг вирушає в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.

Джерело

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