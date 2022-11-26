Укрзалізниця готова розгорнути «Фортеці незламності»: які послуги вони надаватимуть

На випадок повного блекауту та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця готова розгорнути «Фортеці незламності», передає NNS.

В будь-який момент, на вокзалах протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву

«Підготовку до зими ми розпочали ще влітку. Насамперед ми забезпечили безперебійне електропостачання та повну автономність наших вокзалів. Для повної незалежності від централізованого теплопостачання ми виготовили на власних потужностях 10 тисяч пічок для обігріву та заготовили необхідний обсяг дров. Усе це дозволило нам підготувати до розгортання на всіх 92 залізничних вокзалах «Пунктів незламності». А 16 найбільших з них у разі необхідності протягом години зможуть перетворитися на справжні «Фортеці незламності», розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Які послуги надаватимуть «Фортеці незламності»

У стаціонарному пункті обігріву на залізничному вокзалі люди зможуть зігрітися, зарядити свої гаджети й скористатися інтернетом, який надає Starlink. За необхідності у більшості «Фортець незламності» можуть додатково розгорнути дитячі зони та місця для надання першої медичної допомоги, створені у співпраці з «Лікарями без кордонів». А міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen готова забезпечити українців харчуванням та гарячими напоями.

Аби підготуватися до зими Укрзалізниця залучила міжнародних партнерів. Так, Товариство Червоного Хреста надало залізничникам 35 генераторів та 50 дефібриляторів. Організація White Stork надала 1200 базових аптечок та 200 професійних медичних рюкзаків. Від USAID та МOM Укрзалізниця 22,5 тис. термоковдр, які зігріють людей на вокзалах або потягах. Проте більшу частину підготовки до зими профінансував благодійний фонд Говарда Бафета.

«Фортеці незламності» в Києві та Херсоні

«Ми вже отримали перший реальний досвід у Херсоні, де минулого тижня за годину змогли з партнерами розгорнути на вокзалі першу «Фортецю незламності», а також на Центральному вокзалі Києва, який після ворожих обстрілів тимчасово прихистив сотні пасажирів затриманих рейсів. Я щиро дякую народу, уряду та послу США Бріджит Брінк за підтримку та допомогу Україні. Дякую нашим партнерам з WCK, MSF, White Stork, Unicef та Товариству Червоного Хреста України за те, що завжди поруч. Окремо Фонду Говарда Баффета та особисто його засновнику за те, що з першого дня підтримували цей проєкт своїм досвідом та фінансуванням. Для нас це дуже цінно та важливо», додав Олександр Камишін.

Джерело – сайт “Укрзалізниця”

В Херсоні запрацювали «Пункти Незламності»: які послуги вони надають людям