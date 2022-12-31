Укрзалізниця попередила про затримку руху двох поїздів

Російські ракетні удари майже не завадили українцям подорожувати залізницею. Компанія Укрзалізниця повідомила про затримку руху лише двох поїздів
Військам держави-агресорки не вдалося зіпсувати новорічні плани українців, які 31 грудня планували подорожі залізницею. Ракетний удар спричинив невелику затримку лише двох поїздів.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає НСН
Укрзалізниця попереджає про затримку двох поїздів
У повідомленні уточнили, що, попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси, лише 2 з них прямують із затримкою понад 30 хвилин:
- №191/192 Львів — Київ;
- №706/705 Перемишль — Київ.
“Резервні локомотиви вже задіяні, всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи”, – відзначили залізничники.
Також цього дня відбулися святкові паровозні тури для дітей, хоч їх довелося провести за скороченою програмою.
“Свято для дітей ніхто не скасовував: навіть в укритті на дітей чекали Святий Миколай та його помічники, подарунки від Укрзалізниці та облаштована ігрова зона від UNICEF. Віримо в сили наших військ протиповітряної оборони та продовжуємо рух!” – наголосили у повідомленні.
Масована ракетна атака під Новий Рік – все, що відомо (фото, відео)