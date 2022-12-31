Укрзалізниця попередила про затримку руху двох поїздів

Російські ракетні удари майже не завадили українцям подорожувати залізницею. Компанія Укрзалізниця повідомила про затримку руху лише двох поїздів

Військам держави-агресорки не вдалося зіпсувати новорічні плани українців, які 31 грудня планували подорожі залізницею. Ракетний удар спричинив невелику затримку лише двох поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає НСН

Укрзалізниця попереджає про затримку двох поїздів

У повідомленні уточнили, що, попри точкові знеструмлення в Україні, усі 48 поїздів виконують заплановані рейси, лише 2 з них прямують із затримкою понад 30 хвилин:

№191/192 Львів — Київ;

№706/705 Перемишль — Київ.

“Резервні локомотиви вже задіяні, всі ключові вокзали мають резервне живлення, посадка та висадка тривають через підземні переходи”, – відзначили залізничники.

Також цього дня відбулися святкові паровозні тури для дітей, хоч їх довелося провести за скороченою програмою.

“Свято для дітей ніхто не скасовував: навіть в укритті на дітей чекали Святий Миколай та його помічники, подарунки від Укрзалізниці та облаштована ігрова зона від UNICEF. Віримо в сили наших військ протиповітряної оборони та продовжуємо рух!” – наголосили у повідомленні.

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