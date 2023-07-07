МАГАТЕ поки не пускають на дах ЗАЕС, а в ставку-охолоджувачі не знайшли вибухівки

МАГАТЕ окупанти поки не пустили на дах ЗАЕС, але Гроссі заявив про певний прогрес, передає НСН, посилаючись на Інтерфакс Україна.

Інспектори МАГАТЕ за минулі дні отримали більше доступу до приміщень Запорізької АЕС (ЗАЕС), заявив у п’ятницю гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогодні ми отримали більше доступу до ЗАЕС, – сказав Гроссі журналістам у Токіо

Інспекторів МАГАТЕ окупанти поки не пустили на дах ЗАЕС

За словами Гроссі, інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об’єкта, але подали відповідні запити.

Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл, – додав гендиректор МАГАТЕ

За його словами, співробітники агентства перевірили басейни для охолодження та інші приміщення і не виявили “жодних ознак наявності там вибухових речовин або мін”.

Раніше цього тижня Гроссі заявив, що МАГАТЕ запросило доступ до ще низки місць на ЗАЕС. За його словами, “це потрібно, щоб переконатися у відсутності мін або вибухівки на об’єкті”.

Особливо потрібен доступ до даху над реакторами 3 і 4, до машинної зали і до деяких компонентів системи охолодження АЕС, – наголосив він

Як повідомлялося раніше, у вівторок цього тижня Збройні сили України офіційно заявили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС і може вдатися до терористичних дій на її території, щоб переламати перебіг війни на свою користь.

Знімки з супутника 5 липня зафіксували невідомі предмети на даху 4-го блоку ЗАЕС, яких тут раніше не було.

6 червня начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про зниження рівня загрози на Запорізькій АЕС, що перебуває під контролем російських окупантів.

Водночас НАЕК “Енергоатом” повідомила, що російські окупанти мають намір перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан “гарячого зупину” й відмовляються виводити в “холодний зупин” енергоблок №5 ЗАЕС. Як пояснила компанія, у разі функціонування двох енергоблоків у стані “гарячого зупину” на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Крім того, “Енергоатом” наголосив, що російські окупанти довіряють управління на найбільшому атомному об’єкті Європи недосвідченим фахівцям із РФ, які не мають необхідних знань і навичок, через що збільшується загроза безпечній експлуатації ЗАЕС.

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