Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав ситуацію на Запорізькій АЕС вкрай нестабільною

Атомна електростанція залежить від єдиної діючої лінії електропередач на 750 кВ, яка постачає зовнішню електроенергію.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав “вкрай нестабільною” ситуацію на захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС.

У звіті МАГАТЕ зазначено, що підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування станції, повідомляє НСН.

“Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи”, – заявив Гроссі

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕC є вкрай нестабільною – МАГАТЕ

Раніше в МАГАТЕ повідомили про мінування біля ставка-охолоджувача Запорізької АЕС. Під час візиту Гроссі на місці не було виявлено мін, проте агентству відомо про попереднє розміщення мін всередині станції та по її периметру.

Зазначається, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів у скидному каналі Запорізької теплоелектростанції. Також ЗАЕС планує відновити перекачування води, яка все ще доступна, попри підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

За інформацією МАГАТЕ, зараз до потенційних небезпек, з якими стикається станція, належить те, що Запорізька АЕС залежить від єдиної діючої лінії електропередач на 750 кВ, яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.

Як відомо, 15 червня гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС. Після візиту Гроссі зазначив, що один із головних наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС є зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, що важливо для безпеки станції.

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