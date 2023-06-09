Підрив окупантами Каховської ГЕС значно збільшив ризики для ЗАЕС. Різке зниження рівня Каховського водосховища може призвести до обвалу дамби, яка утримує воду для охолодження ядерного палива у ставку всередині станції

Як інформує НСН, про це йдеться у повідомленні організації Greenpeace, переданому Укрінформу.

“Довготривала окупація ЗАЕС Росією ставить під загрозу ядерну безпеку та унеможливлює будь-яке екстрене втручання, якщо внаслідок пошкодження дамби на електростанції виникне кризова ситуація. Таке пошкодження може бути як випадковим, через підвищення тиску води, так і наслідком злочинного акту саботажу з боку російських військ. Російська окупація має бути негайно припинена, а український контроль над станцією — відновлений”, – наголосили у Greenpeace

Як зазначається, найбільше занепокоєння викликає те, що ставок-охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції перебуває під загрозою витоку і потенційного обвалу, якщо рівень води у Каховському водосховищі різко знизиться.

Українська влада заявила, що очікує падіння рівня до 3 метрів протягом тижня з 17,4 метра, як це було до руйнування Каховської дамби внаслідок дій Росії. Таке падіння рівня води збільшує тиск води на стінки дамби ставка- охолоджувача електростанції.

Загроза ядерній безпеці – падіння рівня Каховського водосховища збільшує ризики для ЗАЕС

Забезпечення альтернативного водопостачання планується українськими атомниками та “Енергоатомом”, але в умовах російської окупації це неможливо. Таке руйнування ставка-охолоджувача значно ускладнить постачання необхідної охолоджувальної води для шести реакторів та відпрацьованого ядерного палива на майданчику, підкреслили у Greenpeace.

Як зауважують у Greenpeace, російська окупація Запорізької атомної електростанції, зокрема військовими силами та Росатомом, серйозно заважає українському ядерному персоналу виконувати свої важливі функції з безпеки. Вони працюють у надзвичайно складних умовах.

“Ще кілька днів тому думка про те, що Каховська гребля буде зруйнована і водосховище затопить Херсон, південь України, і вода потрапить у Чорне море, була лише нічним кошмаром. Тепер, через цілеспрямовані дії Росії, це ще одна трагічна реальність для народу України. Можливість того, що російські війська вдадуться до ще більш екстремальних дій проти Запорізької атомної електростанції, повинна розглядатися як ще більш реальна загроза. Усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб не допустити руйнування ставка-охолоджувача або будь-якої іншої частини майданчика Запорізької атомної електростанції. Російські військові та Росатом повинні негайно залишити територію Запорізької АС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для цього має посилити тиск на російський уряд”, – заявив ядерний експерт Greenpeace Ян Ванде Путте

Як повідомлялося раніше, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого повністю зруйновано машинний зал. Станція нее підлягає відновленню.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

Ще новини України: Знищення Каховської ГЕС – в “Енергоатомі” розповіли про ризики для ЗАЕС