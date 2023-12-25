Куди зникли легендарні Bayraktar – експерт відповів

Багатьох цікавить питання, куди зникли легендарні Bayraktar, які так ефективно допомогли українській армії на початку повномасштабної війни. В той період мало не щодня в мережі з’являлися відео роботи цих турецьких пташок. Але ми вже давно не бачимо таких роликів. Чому?

Куди зникли легендарні Bayraktar?

Військово-політичний оглядач проєкту Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв’ю NV запевнив, що “пташки” компанії “Байкар Макіна” нікуди не зникли, передає НСН.

Просто з функції винищувача вони перейшли у розвідку. І зробили ми це для того, щоб убезпечити дорогу імпортну техніку, – пояснив експерт

Коваленко також пояснив, що Bayraktar в умовах ешелонованої повітряної оборони, сучасної ешелонованої ППО, не дуже ефективний.

Тому що це саме така зручна ціль, яка, якщо заходить в небезпечну зону саме повітряного простору – її знищити дуже легко, – сказав він

Коваленко додав, що в умовах війни Bayraktar дійсно цінні саме як техніка для розвідки. Тож виключно через це в медіапросторі зникла вся конкретика про турецький безпілотник. Адже навіть інформацію про напрямки, на яких працює дрон, може використати ворог.

У них дуже гарна оптика, електроніка і так далі, і саме у цьому форматі їх задіюють. але коли їх задіюють саме в цьому форматі, ніхто цього демонструвати нам не буде. Тому що, ну, по-перше, це інформація, якою може скористатися ворог, тому що він буде знати, що на його напрямку будуть “Байрактари, – розповів оглядач Інформаційного спротиву

Він також пояснив, чому безпілотники не шкодували на початку повномасштабної війни.

Відповідь проста – на тому етапі ефективність ворожої ППО була нижчою через умови, в яких вона працювала. Тож і небезпека для “Байрактарів” була меншою. Так чи інакше, їх все одно збивали, – зазначив експерт

Але й тоді, за словами Коваленка, “Байрактари” використовували як зброю для вогневої підтримки, а не засіб на вістрі атаки.

Ми мали більш ефективними удари артилерією або авіацією на той час, тому Bayraktar в якості ударного засобу зараз нераціонально використовувати, – пояснив експерт

Зараз турецькі безпілотники працюють, за словами Олександра Коваленка, в тепличних умовах. “Байрактару” навіть не треба заходити в зону ураження.

Нам не завжди треба бачити десь вглиб тимчасово окупованих територій, нам достатньо бачити по лінії боєзіткнення, – зазначив експерт

Відповідно, навіть розпіарені росіянами зразки ППО нездатні зачепити цінний дрон.

Це, наприклад, ЗРК “Панцир-С1” або це ЗРК “Тор-М2”. До речі, ЗРК “Тор-М2” набагато більш ефективніший комплекс у росіян, аніж ЗРК “Панцир-С1, – розповів Коваленко про російські засоби ППО які зараз загрожують “Байрактарам”

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