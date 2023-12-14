“Путін” поставив питання путіну про двійника: що відповів путін (відео)

Під час великої пресконференції російського диктатора володимира путіна одне з питань йому поставив його ж “клон”. Про це пише Інформатор, передає НСН.

“Путін” поставив питання путіну про двійника

Копія президента рф назвалася “студентом з Санкт-Петербурга” і спитала в очільника Кремля, чи не має той двійників. Автор питання зробив це за допомогою технології deepfake.

Також “путін №2” поцікавився у російського лідера, як той ставиться до штучного інтелекту. Сам диктатор запевнив, що двійників не має, а про перспективи ШІ для людства треба думати вже зараз. Цю дискусію російські ЗМІ транслювали у прямому ефірі у четвер, 14 грудня.

Так, на екран під час пресконференції оператори вивели відео, згенероване на основі вже існуючого старого звернення президента рф. З використанням технології deepfake анімація ролику була змінена таким чином, наче “путін” сам собі ставить питання. Також відео було змонтоване разом з фейковим голосом диктатора.

“Ви схожі на мене і кажете моїм голосом. Але схожим на мене може бути тільки одна людина. Це я. Двійників у мене немає, до речі”, – відповів путін.

Окрім цього президент рф зауважив, що запобігти розвитку штучного інтелекту, “який починає відчувати запахи, мати когнітивні здібності, неможливо”. Тому диктатор запропонував “очолити” розвиток ШІ.

“Коли зрозуміли, що ядерна зброя – загроза, почали домовлятися. Так само буде і зі штучним інтелектом. Думати про це варто вже сьогодні”, – додав очільник Кремля.

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