«Кожен з нас МОЖЕ донатити щодня» – Андрій Бідняков звернувся до українців з важливими словами

Відомий телеведучий Андрій Бідняков звернувся до українців з важливими словами. Він записав відео, у якому пояснив, чому ми маємо донатити для ЗСУ і чому робити це може кожен, передає НСН.

Бідняков попередив, що його відео для тих, хто хоче бачити Україну вільною і незалежною. Для тих, хто хоче, щоб ворог якомога скоріше пішов з нашої території і був переможений.

Телеведучий попросив додивитися ролик до кінця, бо це дуже важливо. Хоч багатьох вже і тригерить тема донатів.

За словами Біднякова, він особисто донатить щодня, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Так, когось там ловлять на хабарі, якогось депутата. Хтось відмиває мільйони, встановлюючи лавки в парках. Хтось привласнює собі гуманітарку. З ними будуть розбиратися пізніше – я в це вірю. З 24 лютого 2022 року не було б жодного дня, коли б я не задонатив. Це не хизування. У мене просто є один прийом, який працює. Я з вами поділюся цим прийомом. Можливо, він вам теж допоможе, – сказав телеведучий

Він підкреслив, що розуміє аргументи, які можуть висунути йому глядачі.

«Звичайно, ти заробляєш багато, більше чим ми, ти можеш дрнатити» – скажете ви. Десь я можу з цим погодитися. Але ж, погодьтеся, є багато людей, які заробляють значно більше за мене. І вони не донатять! Тому все це відносно. Але я думаю, що немає людей, які б не могли донатити. Зараз я вам розкажу, чому, – сказав Бідняков

Він розповів, що раніше їздив на таксі, навіть якщо йшлося про один-два кілометри. А тепер проходить цю відстань пішки. А суму, еквівалентну вартості поїздки, донатить.

Так, я міг би поїхати на таксі, але зі мною ж нічого не сталося, коли я пройшов пішки ці півтора або два кілометри, – зазначає телеведучий

Також, за словами Біднякова, він любить вечорами розслабитися – покурити кальян.

Але я сам у себе питаю: “Слухай, ну ти ж можеш сьогодні відмовитися від цього кальяну?” Так – можу. Можу піти завтра. І ці гроші, ці 500 гривень я доначу. Бо я б все одно їх витратив. І таких прикладів багато. Починаючи з кави і закінчуюючи кальяном. Випити в барі не три келики пива, а два. І допомогти тим, завдяки кому у вас є ця можливість пити пиво у барі. Це ж так просто, так елементарно, – каже Бідняков

Він запевняє, що кожна людина може щодня відмовитися від чогось. А це означає, що кожен може донатити. Це може бути 5, 10 гривень. Але важливо, щоб кожен посильно допомагав ЗСУ щодня.

Останнім часом повільніше стали закриватися збори. Нам треба з вами в ключитися, – завершив Андрій Бідняков своє звернення до українців

Андрій Бідняков звернувся до українців з важливими словами: відео

Ще новини України: Беззбройний боєць 92-ї бригади ЗСУ взяв в полон трьох окупантів – як це було (фото, відео)