Хакери атакували Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У штабі повідомляють, що атака сталася у неділю 28 січня, передає НСН.

Була зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу, – коментують атаку у штабі

З метою безпеки на певний час був обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі, – запевняють у штабі

Вранці 29 січня тут повідомили, що після належної перевірки IT-фахівцями всі сервіси Координаційного штабу, які вчора були піддані DDoS-атаці, працюють у штатному режимі та доступні онлайн.

Ще новини України: Скільки українців досі лишаються в полоні РФ – Координаційний штаб