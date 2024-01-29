Хакери атакували Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У штабі повідомляють, що атака сталася у неділю 28 січня, передає НСН.
Була зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу, – коментують атаку у штабі
З метою безпеки на певний час був обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.
Попри всі перепони, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі, – запевняють у штабі
Вранці 29 січня тут повідомили, що після належної перевірки IT-фахівцями всі сервіси Координаційного штабу, які вчора були піддані DDoS-атаці, працюють у штатному режимі та доступні онлайн.
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