Українські підприємці масово розривають контракти з поляками: у Польщі занепокоєні

Українські підприємці масово розривають контракти з поляками. Все через протести польських перевізників. Про це пише Інфагро, передає НСН.

Як відомо, останнім часом в українських магазинах з’явилося багато польською продукції – зокрема, молочної. Але тепер з її постачанням виникли складнощі.

Унаслідок протесту польських автоперевізників експорт молочних продуктів з Польщі до України став практично неможливим. Через це українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати експортерам офіційні листи, де повідомляють про розірвання торговельних контрактів і вимагають сплати договірних штрафів, пов’язаних з невиконанням термінів доставки.

Українські підприємці масово розривають контракти з поляками. Що кажуть у Польщі?

Зважаючи на складнощі, які нині переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку молочною промисловістю, вважають в Асоціації польських переробників молока.

«Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок, — наголосив Марцін Гідзік, президент правління Асоціації польських переробників молока. — А це неминуче станеться, якщо наші українські партнери розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів».

Згідно з офіційними даними, лише в І півріччі 2023 року до України відправили польських молочних продуктів на суму понад 250 млн злотих, через два місяці ця цифра перевищила понад 320 млн злотих.

«Якщо б ця тенденція збереглася, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції до України досяг би 470−500 млн злотих, чому сприяв би передноворічний сезон», — вважає Марцін Гідзик

Відтак, Асоціація польських переробників молока звернулася до прем’єр-міністра Польщі, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні.

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