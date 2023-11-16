Перевізники Словаччини заблокували кордон з Україною: деталі

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) у четвер, 16 листопада, заблокував прикордонний пункт “Вишнє Німецьке” зі словацького боку. Про це пише видання Kosice Online, передає НСН.

Перевізники Словаччини заблокували кордон з Україною

Блокування тривало з 13:00 до 14:00 год і було попереджувальним. Причина – висловлення підтримки польським колегам, які вже кілька днів протестують проти лібералізації правил ЄС для українських перевізників.

Як пише виданння, далекобійники перекрили дорогу для проїзду легковими автомобілями. В акції протесту також взяли участь представники польських перевізників, які перекрили в Польщі кордон з Україною.

“Ми закриємо його на годину, як попередження. Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників у межах ЄС. Ми проситимемо Європейську Комісію негайно запровадити дозволи на перевезення українських транспортних засобів, тому що європейські компанії не можуть з ними конкурувати”, – сказав голова перевізників Станіслав Скала.

Блокування пов’язане з розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після вторгнення росії в Україну. Словацькі автоперевізники погрожують, що якщо Брюссель не врегулює ситуацію, то вони повністю перекриють кордон з Україною.

“Ми чекатимемо сім днів на відповідь, чи будуть вони розбиратися з дозволами чи ні. Якщо прогресу не буде, то поляки продовжуватимуть блокувати кордони, а ми приєднаємося, закривши все “Вишнє Німецьке”. Доведеться, бо іншого шляху немає”, – додав Скала.

“Блокада не вплинула на діяльність відділення митниці у Вишнє – Німецькому”, – повідомила після протесту Катаріна Данькова, речниця митниці Кошице.

За дотриманням громадського порядку стежили співробітники поліції. Вони також регулювали рух, щоб ситуація на місці не погіршувалася.

“Від перехрестя сіл Гайдош та Убреж до Вишнє Німецьке продовжує тягнутися приблизно 16-кілометрова колона вантажівок, які очікують на в’їзд в Україну. Зараз немає вантажівок на виїзді з автомагістралі D1 на кільцевій розв’язці Бідовце, вантажівки не зупиняються навіть у напрямку Петровець над Лаборком до Міхаловця. Кругове перехрестя в селі Грядки проїзне без обмежень”, – попередила Яна Месарова, прессекретар регіонального управління поліції в Кошице.

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