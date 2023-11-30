Блокада кордону Україна-Польща триває. У чергах продовжують стояти тисячі фур. Втім, з’явилися перші новини, які можуть свідчити про певні зрушення у цьому питанні. Про це, посилаючись на низку джерел, розповість НСН.

У Польщі заявили про перші результати перемовин з перевізниками

Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур зустрівся із перевізниками, які беруть участь у блокаді польсько-українського кордону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури Польщі.

Зустріч відбулася дуже добре. Хочу подякувати представникам індустрії за участь та жваву дискусію. Дякую також за вашу гнучкість у переговорах, – сказав міністр

За даними міністерства інфраструктури Польщі, протестуючі продовжать блокувати дороги для вантажівок на чотирьох пунктах перетину кордону, але не поширять блокаду ще на два пункти, як збиралися.

Зазначається також, що польський міністр інфраструктури звернувся до Єврокомісії з проханням призначити комітет, який перевірить дію угоди між Україною та ЄС, згідно з якою було припинено обов’язок отримання дозволів. Також він звернувся до українського уряду із проханням відключити систему електронної черги принаймні на двох пунктах пропуску.

Представник перевізників Вальдемар Ящур підтвердив домовленість не блокувати ще два пункти пропуску, хоча страйкарі вже готувалися до цього. Але протести на кордоні припиняти поки не збираються.

Блокада кордону Україна-Польща: ситуацію розглянуть на Раді ЄС

Ситуація на польсько-українському кордоні буде предметом розгляду на Раді ЄС з питань транспорту, вона запланована на 4 грудня у Брюсселі.

Про це повідомляє Rmf24.

Внесення цього питання до розгляду на засіданні європейських міністрів ініціювала Польща. Протест перевізників розглядатиметься наприкінці засідання. Його винесли у блок “Різні питання”.

Також планується, що на засіданні виступлять представники Словаччини й Угорщини. Вони будуть доповідати про вплив так званого транспортного безвізу на становище транспортного бізнесу.

Українці шукають інші шляхи

Тим часом українці шукають інші шляхи і пророкують Польщі фінансові збитки через блокаду.

Зокрема, такою інформацією поділився київський підприємець Олексій Давиденко. Він розповів про власний досвід, а також прокоментував саму ситуацію.

Ось, що він каже про поведінку польських перевізників:

“Про наші фури і поляків. Мабуть не всі тут памʼятають. Але в 90-х, головними гравцями на українському і європейському ринку вантажних автоперевезень були не поляки – а німці, французи і італійці. Їх фури і їх водії возили більшу частину вантажів по всій Європі. І саме вони на цьому заробляли.

Але в 2000-х зʼявилися польські перевізники, які своїми низькими цінами і кращою якістю витіснили водіїв старої Європи. Тому що готові були працювати більше. Тому що готові були заробляти менше. Тому що хотіли жити краще. І ринок обрав тоді їх. Бо ринок завжди обирає краще.

І щось я не памʼятаю тоді. Щоб французи і німці брали в облогу польські кордони, щоб блокували польські фури і знущалися з польських водіїв і споживачів. І не треба про це мовчати. Бо те що зараз роблять поляки з блокуванням України – це не дружба і не сусідські відносини. Навіть без війни. Навіть якби це були мирні часі. І це не має жодного відношення до ринкової економіки і європейських цінностей. В Україні. У нас закриті порти. У нас закриті аеропорти.

Ми всі – всю свою логістику побудували через аеропорти і морські порти Польщі – бо вони наші добрі сусіди. Могли побудувати через Геную. Могли побудувати через Констанс. Але більшість з нас добровільно обрала братів поляків. Ми їм платимо портові збори, ми користуємося їх ліцензійними і митними складами, ми часто завантажуємо в їх літаки і піднімаємо їх економіку”

А це – ще один допис Олексія, вже про пошук українцями інших шляхів і власний досвід. Ми даємо текст «без купюр»

«Приїхала перша фура з польського порта Гданьска – але вже через Угорщину.

І хоча.

Замість звичайних 3 діб як це було раніше з Польщі, водій їхав через Угорщину аж 6 діб – але:

Він їхав, а не стояв заблокований

Продукція на яку всі чекають таки приїхала в Україну.

Він встигне ще щось завантажите на експорт і потім знову щось привезти в Україну.

Це означає.

Що його родина буде нагодована.

Що його роботодавець не збанкрутує.

Що експортер зможе вивезти вантажі і отримати валютну виручку.

Що імпортер зможе завезти вантажі і забезпечити країну необхідним.

Так само.

На цьому тижні, вперше від початку війни ми забронювали місця на кораблях які припливуть не в польський Гданськ, а в румунський Констанца.

Це означає.

Що протягом грудня авіа вантажі будуть їхати в обхід Польських аеропортів.

Що всі фури з Польщі ми вже зараз направляємо на кордони інших країн.

Що з січня взагалі вся морська і авіа логістика буде побудована в обхід Польщі – через Румунію.

Ми маленька компанія

В місяць привозимо всього лише 10 фур і контейнерів з-за кордону – але я точно не буду давати полякам заробляти на мені гроші.

Тепер.

Польські водії фур в бажанні заробити більше залишили без доходу польських робітників морських портів, ліцензійних складів, митних органів, магазинів, стоянок, АЗС і і багато інших польських бізнесів які заробляли на фразі «Польша – це зручний і швидкий транспортних хаб».

Якщо це зроблю один я – вони це звичайно не відчують.

Але якщо завтра цим шляхом підуть тисячі інших українських підприємців – то це і буде симетрична відповідь на блокування наших водіїв і наших вантажів.

Це не поза.

Це не бажання хайпанути.

Це не агресія в бік наших сусідів.

Я вважав і вважаю.

Не можна шантажувати цілу країну і її громадян користуючись тим що вона знаходиться в скрутному становищі.

Бо можна і отримати симетричну відповідь – яка тебе не влаштує ні морально, ні фінансово, ні політично»

Тим часом, кілометрові черги на кордоні поки що залишаються.

І вже відомо про двох українських водіїв, які померли тут.

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