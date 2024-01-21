Командир літака Іл-22, підбитого Україною, не вижив

Командир літака Іл-22, підбитого Україною 14 січня, не вижив. Його смерть визнали у Росії, щоправда поки не офіційно передає НСН.

Інформацію про ліквідацію пілота оприлюднив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

Стало відомо, що командир бомбардувальника Іл-22, який підбили над Азовським морем, Віктор Клімов загинув під час атаки. Другий пілот літака поранений.

У Росії визнали смерть пілота Віктора Клімова, який керував бомбардувальником Іл-22. Літак був підбитий українськими воїнами 14 січня над Азовським морем. За даними російських ЗМІ, майор Клімов загинув під час атаки.

З’явилися дані про те, що другий пілот, який був на борту отримав поранення, але зміг посадити літак.

Від уламкових поранень він (Клімов — Ред.) помер ще в повітрі. Літак посадив другий пілот, вже поранений”, — пишуть на російських форумах

Клімову було 42 роки, він – уродженець Армавіру Краснодарського краю. Був спадковим військовим пілотом. Його кар’єру обірвала участь у злочинній війні проти України.

Нагадаємо, Збройні сили України підбили два російських літаки РФ над Азовським морем 14 січня. Йдеться про літак радіорозвідки А-50, який було знищено, та бомбардувальник ІЛ-22, який зумів дотягнути до аеродрому, але відновленню, вірогідно, не підлягає.

Нагадаємо: Випробовує долю: інший А-50 з’явився в акваторії Азовського моря