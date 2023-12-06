Коли зимові канікули у школах України в 2023-2024 роках: дати і тривалість

Коли зимові канікули у школах України в 2023-2024 роках, НСН розповідає, посилаючись на Економічні новини.

Нагадаємо, в залежності від безпекової ситуації в різних регіонах України запроваджено три формати шкільного навчання – очний, дистанційний і змішаний – але кожний із них передбачає відпочинок, зокрема зимові канікули.

Міністерство освіти й науки України цьогоріч рекомендувало одразу два варіанти дат, коли у школах може бути оголошено зимові канікули, а остаточне рішення ухвалює або місцева влада, або заклади освіти самостійно.

Коли зимові канікули у школах України в 2023-2024 роках

Зимові канікули триватимуть:

або з 23 грудня до 7 січня,

або з 30 грудня до 14 січня.

В обох випадках школярі зможуть насолоджуватися відпочинком і зимовими святами протягом 16 днів. Але є й винятки.

Так, наприклад, в Івано-Франківській області вирішили перестрахуватися на випадок можливих відключень світла й тепла, тому там зимові канікули триватимуть з 27 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року. Але натомість було скасовано осінні та весняні канікули.

Повідомляється, що в Київській області тривалість зимових канікул 2023-2024 визначатимуть індивідуально. У Житомирі зимові канікули триватимуть з 23 грудня до 14 січня, у Харківській і Полтавській областях – з 30 грудня по 14 січня.

Щоб дізнатися, яка тривалість зимових канікул буде саме у вашій школі, варто перейти на сайт конкретного навчального закладу чи адміністрації.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну, навчальний рік 2023-2024 розпочався традиційно 1 вересня, але триватиме він аж до 28 червня – фактично на місяць довше, ніж зазвичай.

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