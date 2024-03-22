Коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ, спробував спрогнозувати екс-директор ЦРУ Девід Петреус. Він упевнений в успіху ЗСУ, якщо союзники нададуть необхідне фінансування.

За наявності фінансування та підтримки США та витривалості народу Україна може стримати наступ Росії та розпочати контрнаступ наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Про це заявив ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус на XVI Київському безпековому форумі, передає НСН

Зрештою, все залежатиме також від зовнішньої підтримки України, але насамперед йдеться про витривалість українського війська, українського народу. Це ваша боротьба за незалежність і цілком можливо, що якщо всі фактори будуть, то Україна зможе стримати наступу Росії в майбутньому, а наприкінці цього року або на початку наступного навіть зможе розпочати наступ на російські війська, – сказав він

Петреус також переконаний, що пакет допомоги Україні буде схвалено у Палаті представників США, адже це питання має серйозну двопартійну підтримку у Конгресі США.

Незалежно від того, які механізми для цього будуть потрібні, які будуть цифри, цей пакет буде дуже суттєвим і це дасть можливість до кінця цього року, на початку наступного здійснити великий поступ, – упевнений генерал

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