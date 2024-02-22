«Новий наступ на Сумщину» – в ОВА прокоментували чутки

Останнім часом поширюються чутки про те, що росіяни нібито готують новий наступ на Сумщину. Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх прокоментував це, передає НСН.

Володимир Артюх назвав інформаційно-психологічною операцією чутки про можливий повторний наступ російських окупаційних військ на територію Сумської області.

Голова Сумської ОВА заявив, що підтримує тісний контакт з командуванням угруповання ЗСУ на Сумщині і знає, що їх чисельність та озброєння дозволять стримати можливу атаку ворога за всіх варіантів розвитку подій.

Також він заявив, що за даними військових, на кордонах Сумщини зараз немає такої чисельності угруповання рашистів, яка дозволила їм здійснити активні наступальні дії на цьому напрямку.

Володимир Артюх закликав мешканців Сумщини зберігати спокій та не поширювати мотиви ворожої пропаганди, яка таким шляхом прагне підірвати моральний стан мирних мешканців області.

Проте, за словами посадовця, не можна нехтувати заходами безпеки та ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Новий наступ на Сумщину»: коментар у відео