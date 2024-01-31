Коли Україна знову перейде в контрнаступ – прогноз Буданова

Коли Україна знову перейде в контрнаступ? Свій прогноз озвучив начальник ГУР Кирило Буданов, передає НСН.

Збройні сили України (ЗСУ) перейдуть у новий контрнаступ цієї весни. На цьому наголосив начальник Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Telegraph.

‘Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Вона закінчиться, і тоді почнеться наше», – сказав Буданов.

В ефірі національного телебачення Буданов наголосив, що наступ РФ розпочався у листопаді 2023 року і вже два з половиною місяці триває.

Керівник розвідки додав, що назвати результати наступу якимись суттєвими буде неправдою. Однак він визнав, що біля Авдіївки на Донеччині є певний поступ російських військ.

‘Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли швидко вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає”, – заявив Буданов

За словами Буданова, російські сили видихнуться і не зможуть проводити наступальні операції вже до ранньої весни.

Росія планувала в ході зимових атак захопити незайняті частини Донецької та Луганської областей. Однак Москва ‘навіть не близька’ до досягнення цих цілей, – запевнив Буданов.

Нагадаємо, високопоставлені американські військові разом із українськими колегами розпочали розробку нової стратегії протистояння Росії.

Деякі іноземні ЗМІ пишуть, що план на 2024 рік не передбачає конрнаступу України.

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